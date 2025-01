Dopo Medvedev out anche Fritz: quanti big crollano presto agli Australian Open

Cade un'altra testa di serie nella parte di tabellone di Jannik Sinner agli Australian Open . Dopo la numero 5 Daniil Medvedev , finalista della passata edizione, che si è arreso al secondo turno al giovanissimo Learner Tien , esce di scena anche la numero 4 Taylor Fritz , potenziale avversario del numero uno al mondo in semifinale, che ha ceduto il passo a Gael Monfils con il punteggio di 3-6 7-5 7-6 (1) 6-4 in poco più di tre ore di gioco. Il francese, alla sua ventiduesima stagione da professionista, attende agli ottavi di finale il vincitore del match tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Ben Shelton .

Fritz eliminato, cosa cambia per Sinner

L'eliminazione di Fritz cambia ancora gli scenari per il tabellone di Sinner. Il numero uno al mondo, in caso di successo contro Marcos Giron, affronterà agli ottavi di finale uno tra il serbo Miomir Kecmanovic e il danese Holger Rune, numero 13 del seeding. Dovrebbe essere poi la testa di serie numero 8 Alex De Minaur l'avversario dell'azzurro nei quarti di finale, mentre in semifinale l'avversario sarà uno tra Lorenzo Sonego, Learner Tien, Gael Monfils, Lorenzo Musetti e Ben Shelton.