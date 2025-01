Dedica speciale di Sinner: messaggio agli italiani sulla telecamera

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Tutto facile per Sinner nel terzo turno degli Australian Open, gara chiusa in tre set senza troppi patemi d'animo nonostante un Giron agguerrito. E' stata una serata perfetta, in Australia. In Italia invece una grande mattinata. Il fuso non ha impedito di seguire lo show di Jannik, che alla fine dell'incontro, dopo i complimenti all'avversario e le belle parole al pubblico di Melbourne, ha dedicato un messaggio ai tifosi italiani: "Buongiorno", ha scritto Jannik, aggiungendo la sua firma e un cuoricino. Un pensiero carino per chi lo supporta a chilometri di distanza.