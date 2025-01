Alcaraz, che campione: il meraviglioso gesto nei confronti di Draper

Carlos Alcaraz vola ai quarti di finale degli Australian Open, ma non è la sua prestazione in campo a far parlare. Lo spagnolo, avanti nel torneo grazie al ritiro di Jack Draper dopo due set, dà il meglio di sé dopo la fine anticipata dell'incontro. Dopo un emozionante abbraccio con il suo avversario, il quattro volte campione Slam lascia la scena al tennista britannico, costretto a ad alzare bandiera bianca per un problema fisico. Mentre il pubblico applaude il giocatore eliminato e il bel gesto del vincitore, Alcaraz ne approfitta per mandare un altro messaggio. "Arriverai dove meriti. Guarisci presto Jack", è il messaggio scritto sulla telecamera dal classe 2003, che ripete le stesse parole in un post pubblicato poco dopo sui social.