Djokovic-Alcaraz, Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Subito una grande sfida nei quarti di finale degli Australian Open . Novak Djokovic , dopo la discesa in classifica negli ultimi mesi del 2024, affronterà la testa di serie numero tre Carlos Alcaraz . Entrambi puntano a una potenziale finale con Jannik Sinner , impegnato nell'altra parte del tabellone.

Djokovic-Alcaraz, quando si gioca il match e l'orario ufficiale

Il match tra Djokovic e Alcaraz, valido per gli ottavi di finale degli Australian Open, andrà in scena martedì 20 gennaio sulla Rod Laver Arena, con orario ancora da definire.

Djokovic-Alcaraz, i precedenti

Djokovic conduce per 4-3 nei precedenti con Alcaraz. L'ultima sfida è stata la finale delle Olimpiadi di Parigi, terminata con il successo e l'oro olimpico del serbo.

Djokovic-Alcaraz, dove vederla in tv

Tutti i match degli Australian Open 2025 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Australian Open, il montepremi

PRIMO TURNO – € 79.367

SECONDO TURNO – € 120.254

TERZO TURNO – € 174.368

OTTAVI DI FINALE – € 252.533

QUARTI DI FINALE – € 399.844

SEMIFINALISTA – € 661.396

FINALISTA – € 1.142.411

VINCITORE/VINCITRICE – € 2.104.440