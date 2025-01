Flavia Pennetta, Fognini e i figli con Sinner e Djokovic: il post che emoziona tutti

Flavia Pennetta, il post sui social

E sui social l'ex tennista azzurra ha pubblicato le foto del loro viaggio in Australia, con le foto dei suoi tre figli insieme a tanti tennisti come Sinner e Djokovic:"Siamo tornati a casa dopo un mese intenso, ricco di emozioni. Dopo 10 anni sono tornata in Australia con tutta la mia famiglia ed è stato bellissimo rivedere luoghi e persone che non vedevo da tempo e far conoscere ai miei figli un pezzo di quella che era la mia vita prima del loro arrivo. Certo, siamo stati sfortunati perché Fabio si è fatto male e non ha potuto giocare, ma è stato bello poter stare insieme e aiutare lui in un momento complicato, dove non era facile prendere la decisione di non scendere in campo. Sono sicura che tornerà e riuscirà a godersi ancora qualche bellissima vittoria in quel rettangolo di gioco che tanto ama. Vedere l’entusiasmo e la felicità dei nostri figli è il regalo più grande che potessimo avere".