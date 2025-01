Rune non ci sta e attacca: "L'interruzione per le cure a Sinner è stata brutale, ecco cosa mi ha detto l'arbitro"

Holger Rune non ci sta. La sconfitta con Sinner è dolorosa , perché sentiva che stava giocando alla grande, era sul pezzo, poi è arrivato lo stop per il malessere di Sinner e le necessarie cure mediche. Un time-out che secondo il tennista danese è durato troppo tempo. “Oggi è stata una giornata molto calda - le sue parole in conferenza stampa - anche se non c’è stato sempre il sole, lo sentivo anche io, quindi sicuramente è giusto che Sinner sia stato controllato. Penso che ci sia voluto più tempo di quanto mi aspettassi. Sono stati dieci minuti e forse anche di più, è stato brutale a metà del set. Ma è quello che è, devo andare avanti, avevo un buono slancio in quel momento".

Rune: "Stavo quasi morendo anche io. Devo accettarlo"

Hai una spiegazione per l’interruzione così lunga? "Lo hanno controllato in campo e l’arbitro ha detto che aveva bisogno di ulteriori controlli, per assicurarsi che stesse bene, e poi è tornato a combattere, quindi non so cosa abbiano fatto. Nel primo set ha giocato meglio lui, nel secondo io e nel terzo era una battaglia fino a quando non è arrivato il medical timeout. Perciò è stata veramente dura per me, stavo quasi morendo anche io, e vedevo che anche lui stava lottando. Faceva davvero molto caldo oggi, molto umido, come se si attaccasse molto al corpo. E per me poi stare 10-12 minuti seduto al caldo, ma è quello che è, e come ho detto ho dovuto solo andare avanti, e forse devo essere più intelligente la prossima volta e non so, aspettare fuori dal campo o qualsiasi altra cosa, perché è stato un po’ troppo lungo".