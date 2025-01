Ipocrisia Wada, due pesi e due misure: no al ricorso per Swiatek, sì per Sinner

Casomai avessimo avuto bisogno di un'ulteriore conferma di quanto, accanendosi invece, la conferma è arrivata stamane. L'agenzia mondiale ha rinunciato a presentare ricorso al Tas sul caso Swiatek . Al contrario, il 16 e il 17 aprile, a Losanna,. Ovvero per l'assunzione involontaria di meno di un miliardesimo di grammo della sostanza, ufficialmente proclamata dall'Itia, l'antidoping del tennis che ha scagionato il fuoriclasse azzurro. Ricapitolando: nell'agosto scorso, Iga Swiatek, 23 anni, attuale N.2 del ranking Wta dietro Aryna Sabalenka, era stata trovata positiva alla, farmaco normalmente utilizzato nel trattamento di malanni cardiaci. La campionessa polacca si era difesa, documentando la "" del regolamento, avendo acquistato un regolare medicinale a base di melatonina, senza prescrizione, prodotto e regolamentato in Polonia, ma contaminato dalla trimetazidina e quindi all'origine del test positivo. Un mese la sospensione comminata dall'Itia. Oggi apprendiamo che, avendo "chiesto consiglio a un consulente legale esterno, il quale ha ritenuto che la spiegazione della contaminazione dell'atleta fosse ben dimostrata, che la decisione dell'Itia fosse conforme al codice mondiale antidoping e che non ci fossero basi ragionevoli per appellarsi alla Corte Arbitrale dello Sport". Bene per Iga, cioè male per quanto concerne, il quale non soltanto dovrà presentarsi a Losanna pur non essendo accusato di avere ingerito una sostanza proibita dal Codice, la cui assunzione in quantità infinitesimale è stata proclamata assolutamente involontaria e accidentale. Ma, addirittura,, senza alcuna responsabilità di Jannik. La sostanza trovata nelle urine dell'azzurro non ha nulla a che vedere con il doping che altera le prestazioni e questo l'ha dovuto riconoscere anche la stessa Wada, tanto da non richiedere al Tas quale pena accessoria l'eventuale cancellazione dei risultati ottenuti dal Numero Uno del mondo a partire dal giorno dell'accertata positività al miliardesimo di grammo cui sopra. La Wada si arrampica sugli specchi per rifarsi una verginità internazionale dopo lo scandalo dei(la stessa del caso Swiatek) sei mesi prima dei Giochi in Tokyo, eppure regolarmente in vasca in Giappone. Nella circostanza, a Montreal accettarono la tesi di Pechino secondo la quale la contaminazione degli atleti fosse stata accidentale attraverso le cucine dell'hotel presso cui soggiornavano. Anche per Sinner,, però dovrà andare al Tas il 16 e il 17 aprile. Ha perfettamente ragione Martina Navratilova: "".