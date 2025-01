Sinner-De Minaur, Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner si prepara a sfidare Alex De Minaur ai quarti di finale degli Australian Open. Dopo la vittoria con Holger Rune, in un match caratterizzato da alti e bassi con qualche problema per l'altoatesino, è in programma lo scontro con il giocatore di casa per un posto in semifinale. Ecco tutte le informazioni per la prossima partita del numero uno.