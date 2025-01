Rune, il tentativo fallito per distrarre Sinner: Jannik se la ride e vince il set

Quattro set di partita sulle montagne russe. Jannik Sinner e Holger Rune sono stati protagonisti di un match degli Australian Open che non ha risparmiato momenti di difficoltà per nessuno dei due. Nel terzo parziale, un malore ha costretto il numero uno a un medical time out durato oltre dieci minuti, con una pausa negli spogliatoi per riprendersi prima del rientro in campo. Poco dopo è toccato a Rune, che nel momento in cui l'avversario era chiamato a servire per il set, ha chiesto a sua volta un MTO a cui Sinner ha risposto con un sorriso coperto dalla visiera del suo cappellino. Jannik ha poi vinto il set alla ripresa del gioco, portandosi avanti 2-1.