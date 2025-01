Djokovic-Alcaraz diretta Australian Open: segui il match di oggi di tennis LIVE

Novak Djokovic contro Carlos Alcaraz per l'ottava volta. I quarti di finale degli Australian Open vedono un nuovo capitolo della rivalità tra il serbo e lo spagnolo, con il primo che conduce per 4-3 nel totale dei precedenti. Tra questi, l'ultimo risale alla finale delle Olimpiadi , con il trionfo di Djokovic. Ora la sfida per accedere in semifinale e poi conquistare una potenziale finale contro Sinner. Segui il match in diretta.

11:57

Alcaraz non molla: 4-4

Djokovic nervoso. Non riesce a trovare un altro break dopo quello del secondo game, con Alcaraz che si difende ed evita al serbo di portarsi in vantaggio.

11:52

Djokovic ancora avanti: 4-3

Il serbo tiene Alcaraz a quindici e chiude un game lampo per riportarsi davanti.

11:50

Alcaraz si difende: 3-3

Altro game ai vantaggi ma anche Alcaraz riesce a difendersi con successo, riportando il punteggio in parità.

11:43

Djokovic riesce a tenere il servizio: 3-2

Game ai vantaggi, ma il serbo tiene tutto sotto controllo e si riporta avanti.

11:37

Alcaraz conferma il break, ritorna la parità

Lo spagnolo tiene la battuta, confermando il break e ristabilendo la parità sul 2-2. Tutto da rifare per Djokovic, ora al servizio.

11:34

Controbreak Alcaraz! Ora 2-1

Ritmi già altissimi, con uno scambio finale da 20 colpi che infiamma la Rod Laver Arena. Alcaraz reagisce subito e trova il controbreak, Djokovic concede un gratuito e per lui è tutto da rifare.

11:30

Break Djokovic! Partenza aggressiva, Alcaraz in difficoltà

Parte fortissimo Djokovic, che trova subito il break per portarsi in vantaggio. Alcaraz in difficoltà, che è già a quota tre gratuiti concessi al rivale.

11:24

Djokovic tiene il servizio: 1-0

Primi scambi tra i due rivali, con il serbo che tiene il servizio e si porta avanti.

11:20

Si parte, Djokovic al servizio

Inizia la sfida alla Rod Laver Arena: Djokovic al servizio, Alcaraz risponde.

11:14

Djokovic e Alcaraz in campo: boato del pubblico

Tanti applausi dalla Rod Laver arena per l'ingresso in campo di Djokovic ed Alcaraz. Ora il riscaldamento pre-partita.

11:11

Riscaldamento per Djokovic e Alcaraz, tra poco in campo

Djokovic e Alcaraz proseguono il riscaldamento nelle rispettive stanze: tra poco scenderanno in campo.

11:01

Si libera il campo per Djokovic-Alcaraz

Sabalenka chiude il match e batte Pavlyuchenkova: ora tocca a Djokovic e Alcaraz.

10:55

Djokovic e Alcaraz tra poco in campo

Sta per concludersi il match femminile, non manca molto all'inizio della sfida tra Djokovic e Alcaraz. SEGUI LIVE

10:40

Zverev aspetta il vincitore di Djokovic-Alcaraz

Il vincitore tra Djokovic e Alcaraz andrà in semifinale contro Alexander Zverev, che ha battuto in quattro set l'americano Tommy Paul. Dall'altra parte del tabellone, per una possibile finale, c'è Sinner.

10:25

Djokovic-Alcaraz, come seguirla in diretta

La sfida tra Djokovic e Alcaraz sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

10:15

Djokovic, caos in Australia: cosa sta succedendo

Intanto, fuori dal campo, prosegue la bufera scatenata dalle parole di Djokovic, che ha rifiutato le interviste da parte di Channel 9 dopo gli insulti ricevuti, per lui e per i tifosi serbi, da parte di un giornalista. LEGGI QUI

10:05

Djokovic-Alcaraz dopo il match femminile

La sfida tra Djokovic e Alcaraz inizierà dopo il match femminile tra Sabalenka e Pavlyuchenkova, attualmente al secondo set e proiettato verso il terzo e ultimo set.

10:00

Djokovic sfida Alcaraz nei quarti degli Australian Open

Il serbo e lo spagnolo si sfidano per l'ottava volta in carriera, dopo l'ultimo precedente nella finale delle Olimpiadi. In palio un posto in semifinale.

Rod Laver Arena - Melbourne