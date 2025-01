Australian Open, Sonego fuori con qualche rimpianto: Shelton in semifinale

MELBOURNE (Australia) - Lorenzo Sonego saluta gli Open d’Australia. Il tennista azzurro è stato eliminato dallo statunitense Ben Shelton in quattro set dopo una partita condotta quasi sempre dall'americano che - al terzo turno - aveva eliminato anche Lorenzo Musetti. Lo statunitense per la prima volta in carriera accede alle semifinali di uno Slam e ora attende il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e l’australiano Alex De Minaur per giocarsi l'accesso in finale.