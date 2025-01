Cahill conferma l’addio a Sinner: “Tornerò? Solo se…”

Cahill conferma il ritiro

Intervistato da Barbara Schett, commentatrice tv ed ex tennista, Cahill ha spiegato: “Come sta Sinner? Molto meglio, è il motivo per cui è difficile vincere tornei come questi, 3 su 5, in 14 giorni può esserci qualche problemino. Non ho mai pensato che con Rune potesse non finire la partita, sapevo che avrebbe dato tutto quello che aveva”. Poi, la battuta sul ritiro rivolta a Schett: "Di solito la finestra di 3-4-5 anni per essere veramente efficace con un giocatore. Poi Sinner è in mani fantastiche, Simone Vagnozzi sta facendo un lavoro sensazionale. Se dovesse chiamarti qualche altro tennista tornerai? Solo se torni anche tu”.