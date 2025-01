Sinner in semifinale agli Australian Open: la cifra che ha guadagnato è assurda!

Con il decimo successo in altrettanti confronti diretti contro Alex De Minaur, Jannik Sinner ha conquistato per la seconda volta in carriera, dopo il titolo dello scorso anno, la semifinale degli Australian Open, la numero cinque a livello Slam. Il numero uno al mondo si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 6-1 sul tennista australiano al termine di una partita dominata, che gli ha permesso di guadagnarsi la sfida con la testa di serie numero 21 del tabellone Ben Shelton (4-1 in favore di Jannik i precedenti), che in apertura di programma ha eliminato Lorenzo Sonego. Sinner tornerà in campo venerdì.