McEnroe provoca Djokovic sull'infortunio: "Non è la prima volta che..."

Si parla ancora tanto del medical time out chiamato da Novak Djokovic durante i quarti di finale degli Australian Open contro Carlos Alcaraz . Il serbo ha infatti chiesto una pausa di circa tre minuti per un fastidio all'inguine, rientrando negli spogliatoi dopo un primo parziale complicato. Al rientro in campo, Nole è riuscito a ribaltare la situazione, battendo lo spagnolo in quattro set. Anche John McEnroe, presente in Australia e intervistatore d'eccezione dopo alcuni incontri dello Slam, si è espresso così sulla questione: "Non è la prima volta che lo vediamo. Non fatevi ingannare". Anche la stampa australiana, in questi giorni, ha punzecchiato Djokovic per lo stesso motivo .

Emergenza Djokovic?

Nella conferenza stampa postpartita, però, Djokovic non è sembrato così ottimista in ottica semifinale: "Cercherò di fare il massimo con il mio team per recuperare - le sue parole -, probabilmente salterà l'allenamento domani. Ora devo solo recuperare. Sono preoccupato per il mio corpo, ma se riuscirò a sentirmi abbastanza bene fisicamente e mentalmente, sarò motivato al massimo. Spero di poter essere fisicamente pronto. Infortunio? Non entrerò nei dettagli, ma è molto simile a quello che ho avuto qualche anno fa, nel 2023. Non ho fatto ancora alcun esame. Gli antidolorifici hanno fatto effetto dopo 20 o 30 minuti oggi. Vedremo come andranno le cose". Nole scenderà in campo venerdì 24 gennaio contro Alexander Zverev per un posto in finale.