Djokovic dopo il ritiro: "Nessuno può sostituirmi..."

Alexander Zverev è il primo finalista degli Australian Open 2025 . Il tennista tedesco, numero 2 del tabellone, ha conquistato la sua terza finale in carriera a livello Slam, la prima in assoluto a Melbourne , dopo il ritiro forzato di Novak Djokovic al termine del primo set perso per 7 punti a 5 nel tie-break. Il serbo, sceso in campo con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra, non ha recuperato dal problema muscolare accusato nella sfida con Carlos Alcaraz e in conferenza stampa ha spiegato: " Non ho più colpito una palla dalla partita contro Alcaraz fino a un'ora prima del match con Zverev . Ho fatto il possibile, le medicazioni e il fisio hanno aiutato, ma verso la fine del primo set ho iniziato a sentire sempre più dolore perché potessi pensare di gestirlo . Se avessi vinto il primo forse avrei potuto continuare, ma sarebbe stata una battaglia dura per me continuare per altre due o tre ore contro Sascha. Si tratta di uno strappo muscolare . Due anni fa lo avevo gestito meglio, stavolta ho provato a fare il massimo in poco tempo, speravo che in due giorni ce l'avrei fatta a recuperare, ma non è andata così".

Djokovic: "In finale tiferò Zverev"

Possibile ultima volta agli Australian Open? Djokovic ha risposto così: “Può essere, vediamo come va la stagione. Io voglio andare avanti, mi piace tornare qui, dove ho i più grandi migliori successi, se starò bene non vedo perché non dovrei giocare di nuovo in Australia. Al momento sono molto dispiaciuto, perché stavo colpendo bene la palla. La semifinale è un ottimo risultato ma non in linea con i miei standard, che sono arrivare in finale e lottare per il titolo. Negli ultimi due anni mi è capitato spesso di infortunarmi, e il bello di questo sport è che non c’è nessuno che può sostituirti per un’ora o per un match. Ora tornerò in Europa e vedrò come recuperare il più in fretta possibile, sono iscritto a Doha fra poche settimane. In passato mi è riuscito bene, vedremo. Il mio obiettivo è di andare avanti e vincere altri Slam fino a quando ne sarò in grado”. Poi, su Zverev, ha concluso: “Sono contento per Sascha. Merita di vincere uno Slam e tiferò per lui”.