Djokovic spaventa tutti, la frase che ha acceso la polemica dopo gli Australian Open: "Troppo dolore, adesso..."

MELBOURNE (Australia) - Novak Djokovic racconta cosa è accaduto nella sua semifinale degli Australian Open , persa per forfait contro Alexander Zverev dopo un primo set vinto dal tedesco al tie-break. Il 37enne campione serbo è stato fermato da un infortunio alla gamba sinistra, che già gli aveva dato problemi nel match vinto contro Alcaraz. "Non colpivo la palla dal match con Alcaraz - le parole in conferenza stampa di Djokovic, che non si è allenato per due giorni dopo aver battuto lo spagnolo nei quarti di finale - ho fatto il possibile per provare a gestire lo strappo muscolare. Le terapie e il lavoro dei fisioterapisti mi hanno aiutato, ma ho iniziato a sentire sempre più dolore verso la fine del primo set. Era troppo, ma ci ho provato. Se avessi vinto il parziale, forse avrei provato a giocare qualche altro game. Però la situazione stava peggiorando e il serbatoio era vuoto".

Djokovic dice addio?

La rinuncia di Djokovic contro Zverev ha suscitato un certo disappunto in tanti tifosi australiani, che hanno avuto la sensazione che il serbo abbia mollato troppo presto, quando ha capito che il match si stava mettendo male. Non sono mancati i fischi anche in campo, al momento del forfait. Poi arriva una domanda sul possibile addio al tennis: "È il mio ultimo Australian Open? Non lo so, esiste questa possibilità - ammette Djokovic -devo vedere come andrà la stagione. Vorrei continuare, ma non sono sicuro di quello che sarà il mio calendario. Se sarò motivato abbastanza e in salute, non vedo perché non dovrei tornare. Ma esiste comunque questa possibilità". Il tennista serbo, ex numero uno del mondo, è attualmente settimo nel ranking Atp.