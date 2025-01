Nuovo allenatore di Sinner, McEnroe si candida: "Ma a una condizione..."

Mentre gli Australian Open di Jannik Sinner procedono a gonfie vele, ha fatto rumore l'annuncio dello stesso numero uno del ranking dell'addio a fine stagione di Darren Cahill, suo allenatore da tre anni insieme a Simone Vagnozzi. Con la coppia di super coach l'italiano è cresciuto in maniera esponenziale, diventando senza dubbio il tennista più forte al mondo, e non sarà facile sostituire l'australiano. Nel casting dei successori è spuntata la candidatura dell'ex leggenda del tennis John McEnroe, che ha rivelato al Corriere della Sera di essere interessato al ruolo: "Darren è un amico, lavoriamo insieme in tv, lo conosco da molto tempo. Per il suo lavoro, merita la Hall of Fame: ha portato al top Hewitt, Halep, Agassi, Sinner. Con lui Jannik ha fatto il salto di qualità decisivo. Quel ragazzo non colpisce la palla, la spacca! Io nuovo coach di Sinner? A tempo pieno no: significa stare fuori da casa 35-40 settimane all’anno, non fa per me. Se fosse un impegno part time, però, perché no? Jannik ha un anno davanti per scegliere e riorganizzarsi. Farà colloqui con Ivanisevic, Ljubicic, con chi crede. Escludo, per la mentalità che ha, che l’addio di Cahill possa condizionarlo. Hanno lavorato insieme più di tre anni, sentire una voce nuova gli farà solo bene".