Binaghi durissimo con Djokovic: "Caduta di stile augurare a Zverev di battere Sinner"

Djokovic tiferà Zverev in finale, la risposta di Binaghi

Nella conferenza stampa post partita Djokovic, dopo aver spiegato la natura del suo infortunio, ha ammesso che, chiunque sarebbe stato il suo avversario, in finale avrebbe fatto il tifo per Zverev, ancora alla ricerca del suo primo titolo Major: "Sono contento per Sascha. Merita di vincere uno Slam e tiferò per lui”. Dichiarazioni che non sono state gradite dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Alle parole del serbo, il numero uno della FITP ha voluto rispondere così: "Direi che è stata una grande caduta di stile per Djokovic. Chiudere una carriera in questo modo, è poco edificante: lo fa augurandosi che dei due finalisti ne vinca uno, tra l'altro nei confronti di Jannik che è un ragazzo esemplare. Non gli fanno onore le dichiarazioni di fine match".