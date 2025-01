Furia Zverev, attacco di rabbia durante la finale con Sinner: gelo tra il pubblico in Australia

Momento di nervosismo per Alexander Zverev durante il match contro Jannik Sinner, valevole per la finale degli Australian Open. La finale non si è messa bene per il numero due del mondo, che dopo aver ceduto il primo set per 6-3, è stato sconfitto al tiebreak del secondo parziale grazie a una prestazione monumentale del suo avversario, sempre una certezza quando il punteggio arriva sul 6 pari. Dopo aver raggiunto la sua panchina, Zverev si è quindi sfogato con la sua racchetta, colpendo più volte il suo borsone in un momento di grande tensione per il risultato della finale.