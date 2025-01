Sinner supera Pietrangeli e batte altri record: i numeri pazzeschi dopo il terzo Slam vinto

Jannik Sinner trionfa agli Australian Open. Il numero uno si concede il bis a Melbourne, e dopo la vittoria di un anno fa contro Daniil Medvedev, stende anche Alexander Zverev in tre set. Con il titolo ottenuto oggi, il classe 2001 di Sesto diventa il primo italiano di sempre a mettere in bacheca tre trofei Slam, superando Nicola Pietrangeli, vincitore del Roland Garros nel 1959 e 1960. Da lunedì saranno 34 le settimane di Sinner come numero uno del ranking maschile. Sono però tanti altri i numeri del secondo trionfo di Sinner sulla Rod Laver Arena.