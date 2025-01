Pietrangeli superato da Sinner: "Io rosico? Non c'è trippa per gatti..."

Pietrangeli: il commento su Sinner

"Ad ogni modo si merita tutto per come gioca e per come si comporta in campo e fuori - ha aggiunto Pietrangeli -. Spero che la gente ora smetta di pensare che io ce l'abbia con lui. Qualcuno ha detto che io rosicavo, ma figuriamoci, è incredibile con quale facilità riesca a vincere, in questo momento sta volando. A inizio torneo, tra me e me, ho azzeccato il pronostico perché avevo dato che sarebbe stata una passeggiata. Oggi nessuno al mondo può batterlo, al massimo può perdere lui se sta male. Non c'è trippa per gatti".