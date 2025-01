Insulti a Zverev durante la premiazione, svelato il retroscena: c'entrano le ex fidanzate

Da dove venivano le urla sentite in diretta tv durante il discorso di Alexander Zverev agli Australian Open ? Durante la cerimonia di premiazione, in seguito alla vittoria di Jannik SInner in finale , una voce femminile ha interrotto il tedesco prima di essere interrotta dagli addetti del torneo. La signora ha urlato più volte i nomi delle ex fidanzate del tennista tedesco, Olya e Brenda, in passato oggetto di accuse di violenza domenica, ripetendo "l'Australia crede a voi".

La risposta di Zverev

"Credo che non ci siano più accuse - ha detto Zverev in conferenza stampa -. Non ce ne sono da nove mesi ormai. Penso di aver fatto tutto quello che potevo, e non ho intenzione di riaprire l’argomento". Zverev è stato però protagonista anche di un emozionante momento in campo, quando non è riuscito a trattenere le lacrime di delusione per l'ennesima finale persa, venendo immediatamente consolato da Sinner.