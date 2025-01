Djokovic, l'ex tecnico lancia l'allarme: "Il suo futuro? Arriveranno tempi molto duri"

“Stanno per arrivare tempi difficili per Novak Djokovic". Boris Becker , vincitore di sei tornei del Grande Slam ed ex allenatore del tennista serbo, lancia l'allarme sul futuro dell'ex numero uno del mondo. "Spero che vada avanti - ha detto ad Eurosport - ma sono tempi duri". Becker ha elogiato le prestazioni del fuoriclasse serbo agli Australian Open, dichiarando che "è stato il miglior tennis che ho visto da Novak dalle Olimpiadi della scorsa estate. Anche il sorteggio è stato duro, il match contro Alcaraz è stato di alto livello".

Becker, la risposta sul futuro di Djokovic allarma i tifosi

Ma parlando del futuro, lancia un allarme. “La domanda da porsi è una: cosa farà adesso? Proseguirà, come mi auguro, con Andy Murray, cosa passa per la sua testa? Giocherà i prossimi tornei? Dove andrà? È sempre molto difficile rispondere a questa domanda dopo una sconfitta deludente. Devi affrontare l'opinione pubblica mondiale, ma è un lato a cui devi sopravvivere come tennista professionista”. Becker ha poi parlato dei problemi fisici che hanno portato al ritiro Djokovic contro Zverev. "Odia arrendersi, è un perfezionista. Ha parlato di una fibra muscolare strappata: se fosse confermato tutto questo, dovrebbe rimanere fuori per due o tre settimane. Mi chiedo come abbia fatto a giocare con una cosa del genere”, ha concluso Becker.