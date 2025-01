Sinner espande il suo impero a Montecarlo: fondata una nuova società, cosa c'entra Leclerc

Passi avanti in campo e non solo. Mentre Jannik Sinner mette in bacheca il terzo Slam a un anno dalla prima gioia agli Australian Open, a Montecarlo è nata "Wooly Lemon", società con il quale il numero uno potrà gestire internamente le proprie questioni di immagine e pubblicitarie. Nel bollettino di costituzione della società, pubblicato lo scorso 6 dicembre, si legge come la srl si occuperà di "tutti i servizi nei settori della strategia commerciale, marketing, merchandising, comunicazione, pubbliche relazioni, promozione pubblicitaria e gestione dei diritti d’immagine relativi al signor Jannik Sinner".