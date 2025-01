McEnroe  e il chiaro messaggio a Sinner: "Per restare numero uno deve migliorare tre colpi"

Della serie, quando le critiche possono essere costruttive. Dopo mesi di sperticati elogi, John McEnroe sorprende tutti come faceva con il mancino quando calcava i campi di tennis, trovando non uno, ma tre peli nell'uovo nelle prestazioni di uno Jannik Sinner fresco campione agli Australian Open 2025. La leggenda americana, sette volte campione in un torneo del Grande Slam e oggi commentatore sportivo, pur continuando a lodare il numero 1 del mondo, individua margini di miglioramento, lanciando un avviso ai suoi rivali.