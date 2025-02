Bublik, che show in campo: chiama il raccattapalle e si fa sostituire

Tutto improvvisato, in pieno stile Alexander Bublik. Durante il match contro Aleksandar Kovacevic al torneo Atp di Montpellier, il tennista kazako ha deciso di far giocare un punto nel bel mezzo dell'incontro al giovane raccattapalle dietro di lui. Dopo aver perso il primo set per 6-3 e aver visto il secondo parziale complicarsi in maniera irrimediabile, Bublik ha chiamato il ragazzino a bordo campo consegnandogli la racchetta per giocare il prossimo punto. Tutto questo davanti al pubblico divertito e alla perplessità di giudice di sedia e avversario, che non si aspettavano una situazione simile.