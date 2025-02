Panatta, l'aneddoto su Pietrangeli e Sinner è tutto da ridere: "Dice che non lo capiscono, invece..."

Panatta pronostica la beatificazione di Sinner, se Jannik andrà avanti di questo passo. La leggenda del tennis italiano commenta le imprese del numero uno al mondo nel programma Tv Talk con Mia Ceran su RaiTre: “Io e Sinner diversi come carattere? Intanto lui è più bravo di me - ammette Panatta - come giocatore sicuramente. Lui come giocatore è straordinario, in campo ha una continuità di rendimento pazzesca che non ricordo negli ultimi anni. Poi ha un comportamento in campo perfetto, non impreca mai, non fa mai un gesto di stizza. Esce dal campo e fa le dichiarazioni, non sbaglia una parola, sì, forse un po’ ripetitive, però sempre giuste. Credo che siamo vicini alla beatificazione, beato subito. La santificazione è più complessa, però alla beatificazione ci possiamo arrivare”.