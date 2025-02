Coppa Davis, clamoroso in Belgio-Cile: Bergs colpisce Garbin al volto, ed è bufera! Partita interrotta

La protesta dura del Cile: "Uno degli episodi più tristi"

Clamoroso quanto successo inconquista ilsul 5-5 nel terzo set e correndo per esultare durante il cambio campo colpisce, che resta a terra. Il cileno accusa problemi a un occhio e si rifiuta di continuare chiedendo la squalifica del belga. L’arbitro però non è d’accordo e arriva invece il game penalty per il, che viene eliminato. Ilcosì passa il turno, ma è bufera, una cosa così non si era mai vista. Dalla dinamica non si capisce come possa essere avvenuto lo scontro: alcuni sostengono che Bergs abbia colpito addirittura intenzionalmente l’avversario con la spalla destra sull’occhio, altri che è stato solo un comportamento imprudente, ma comunque da censurare. Bergs poteva sicuramente evitare tutta quella foga.

Il Comitato olimpico del Cile ha protestato duramente con un post sui social: "Impresentabile. Non abbiamo parole per descrivere la situazione antisportiva che si è verificata nella serie di Coppa Davis, quando il giocatore belga Zizou Bergs ha ATTACCATO Cristian Garin in un cambio di campo (alla fine del terzo set). Che lo abbia fatto intenzionalmente o meno, guardate voi stessi: colpisce il tennista nazionale all'occhio e alla spalla. L'arbitro generale della partita se ne è lavato le mani, rovinando la serie ( 3-1) e tutti gli sforzi di Gago. L'infortunio non ha permesso a Cristian di continuare a giocare (e il Cile ha perso per ammonizione), in uno degli episodi più tristi e ingiusti che possiamo ricordare". In effetti non si ricorda un episodio del genere.