Sonego-Rune diretta Rotterdam: segui la partita di oggi LIVE

ROTTERDAM (OLANDA) - Dopo il virtuoso percorso a Melbourne, che lo ha visto approdare ai quarti di finale degli Australian Open , sfiorando il derby in semifinale con Sinner , è un Lorenzo Sonego diverso quello che si presenta ai nastri di partenza dell' Atp 500 di Rotterdam. Il torinese, però, non è stato fortunato nel sorteggio e già al primo turno dovrà misurarsi con uno scoglio davvero ostico, Holger Rune , danese numero 14 del Ranking. Segui il racconto della partita e tutti gli aggiornamenti live...

23:30

Si torna in parità tra Sonego e Rune

Niente da fare per Sonego, che non riesce neanche a contendere il game a Rune. Si torna in parità nel primo set: è 5-5.

23:25

Rune serve per salvare il set

Fa il suo Sonego, che, nonostante un Rune aggressivo, tiene il servizio e si porta sul 5-4. Il danese andrà in battuta per salvare il set.

23:20

Rabbia Rune: parità

Reazione rabbiosa di Rune, frustrato per l'opportunità sprecata: un solo quindici lasciato a Sonego e servizio tenuto con autorità per il 4-4. Entriamo nella fase decisiva del primo set...

23:17

Sonego si porta avanti

Completa la rimonta Sonego, che tiene il servizio e si porta avanti 4-3 nel primo set con Rune! Segui il LIVE

23:12

Contro-break di Sonego!

Splendido game in risposta da parte di Sonego, che strappa il servizio a Rune, restituendogli il break e rimettendo in parità il primo set: è 3-3!

23:06

Reazione di Sonego, che resta nel set

Annullando una palla break e in rimonta ai vantaggi, Sonego tiene il servizio e resta nel set, con Rune avanti 3-2 e servizio a favore.

23:00

Sonego a zero: Rune sul 3-1

Non lascia possibilità di reazione a Sonego, Holger Rune, che tiene a zero il servizio rendendo effettivo il break e allungando sul 3-1 nel primo set. Segui il match LIVE

22:57

Break di Rune!

Subito una possibile svolta del primo set, con Rune che strappa il servizio a Sonego e va in battuta per allungare.

22:52

Rune reagisce subito: 1-1

Tiene il servizio anche Holger Rune, che lascia due quindici a Sonego, ma raddrizza subito il punteggio nel primo set.

22:46

Sonego tiene il primo servizio

È già battaglia tra Sonego e Rune con un primo game combattutissimo. Lo porta a casa ai vantaggi il torinese, che annulla anche una palla break.

22:35

Sonego-Rune: si inizia

Sonego e Rune hanno terminato il riscaldamento e il match prenderà il via con il piemontese al servizio. Segui il LIVE

22:32

Tutto pronto all'Ahoy per Sonego-Rune

Finalmente giocatori in campo tra gli applausi del Centre Court dell'Ahoy Rotterdam Atena, tra poco il via al match tra Sonego e Rune.

22:17

Sonego e Rune tra poco in campo

Alcaraz ha battuto in rimonta Van de Zandschulp, tra qualche minuto al Centre Court scenderanno in campo Lorenzo Sonego e Holger Rune, l'inizio del match intorno alle 22:30.

22:05

Sonego-Rune, Alcaraz accelera

Alcaraz ha preso il largo nel terzo set contro Van de Zandschulp, si avvicina il momento del match conclusivo della giornata tra Sonego e Rune.

21:50

Sonego risale il Ranking

Superato un lungo periodo di crisi, Lorenzo Sonego è tornato a performare come non faceva da anni. L'ottimo percorso agli Australian Open lo ha proiettato al numero 34 del Ranking Atp, ma in caso di successo su Rune, per l'ex numero 21 ci sarebbe il 32° posto in classifica.

21:36

Slitta l'inizio di Sonego-Rune

Slitta l'inizio della sfida tra Sonego e Rune: al Central Court si va al terzo set tra Alcaraz e Van de Zandschulp, con lo spagnolo che si era aggiudicato il primo set al tie-break e il giovane olandese che ha dominato la seconda partita.

21:24

Sinner nel destino a Melbourne

L'avventure di Rune agli Australian Open si è fermata agli ottavi di finale, con il danese superato da Sinner, mentre Sonego, sconfitto ai quarti da Shelton, ha perso l'occasione di incrociare il numero 1 nel derby in semifinale.

21:11

Atp Rotterdam: il ricco montepremi

Il montepremi del torneo Atp 500 di Rotterdam prevede un premio di quasi mezzo milione di euro per il vincitore (450 mila euro circa). Per il primo turno tra Sonego e Rune, in palio 18.730 euro.

21:00

Precedenti favorevoli al danese

Quello tra Sonego e Rune sarà il terzo scontro diretto fra i due. Al momento i precedenti sono nettamente a favore del danese, avanti 2-0 sul numero 34 del mondo, sconfitto sia a Metz nel 2021, che a Sofia nel 2022.

20:48

La sfida tra Sonego e Rune chiude la serata

Il match tra Sonego e Rune chiuderà il programma odierno dell'Atp di Rotterdam: il torinese ed il danese scenderanno in campo al termine del match tra Alcaraz e Van de Zandschulp.

20:36

Sonego-Rune: come seguirla in tv e streaming

La sfida tra Lorenzo Sonego, numero 34 del mondo, e Holger Rune, numero 14 del Ranking Atp, si disputerà all'Ahoy Rotterdam. Ecco come seguirla in tv e streaming

20:30

Atp Rotterdam, Sonego sfida Rune

Reduce da una bella figura agli Australian Open, Lorenzo Sonego è pronto a tornare protagonista: al primo turno dell'Atp 500 c'è la sfida con Holger Rune.

Ahoy Rotterdam - Olanda