Bellucci fa impazzire Medvedev, tra errori clamorosi, solite scene e ipotesi di ritiro: "Faccio ancora soldi"

Bellucci ha compiuto un’impresa pazzesca, e nessuno potrà mai togliergliela . Il tennista italiano ha fatto letteralmente perdere la testa a Medvedev , che ha giocato prima di tutto una partita contro se stesso, come spesso gli accade, soprattutto negli ultimi tempi. I momenti di black out nel match del secondo turno a Rotterdam contro il tennista italiano, numero 92 al mondo, sono talmente tanti che è difficile tenere il conto. Il russo ha fatto una quantità di doppi falli ed errori gratuiti non da top 10. Uno in particolare clamoroso sottorete nel secondo set: era più difficile sbagliare che fare punto, il pubblico è rimasto basito a Rotterdam. Medvedev tra uno show e l’altro è riuscito comunque a portare a casa il secondo set, salvando un match point. Bellucci ha dovuto aspettare più del previsto per iniziare il terzo, perché Medvedev era comodamente seduto sulla sua panchina a litigare con le stringhe delle sue scarpe . Solo dopo un bel po’ ha mollato e deciso di prendere un paio nuovo.

Medvedev: "Il ritiro? Vinco ancora un sacco di soldi"

Bellucci è stato perfetto nel terzo set, e nell'ultimo game Medvedev ha perso la testa lanciando la racchetta in aria e rischiando di farsela cadere addosso dopo aver mancato la presa. Il russo era andato completamente nel pallone. Alla fine ha lasciato il campo sconsolato, abbandonando le sue scarpe, quelle con cui aveva litigato, nella sua panchina. Il numero sette al mondo è in un momento di crisi evidente: nel 2024 non ha vinto titoli, e l’inizio del 2025 è stato da horror. Sono lontanissimi i tempi in cui sbadigliava in faccia a Sinner. Uscito al secondo turno degli Australian Open contro Tien, è stato eliminato a Rotterdam dal 92 al mondo, che arrivava dalle qualificazioni. La notizia ha fatto il giro del mondo e dopo il match in conferenza stampa gli hanno chiesto addirittura se non stesse valutando l’idea di ritirarsi, a soli 28 anni. “No, non so nemmeno cosa dire al riguardo - ha risposto Daniil - . Mi piace il tennis, vinco ancora un sacco di soldi, quindi continuerò a giocare finché potrò farlo. Se uscirò dalla Top 100, allora non so, ma probabilmente non succederà. E sono abbastanza sicuro di poter tornare abbastanza forte. Questo è tutto”.