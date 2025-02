Opelka è una furia: "Vai via caz**!". Poi distrugge l'arbitro: "Sei il peggiore"

Opelka contro il giudice di sedia, cosa è successo

La vittoria di Opelka su Cameron Norrie si è conclusa in modo controverso. Dopo aver recuperato un set di svantaggio ed essersi portato a servire per il match avanti 5-4, l'americano ha infatti avuto un'accesa discussione con il giudice di sedia Greg Allensworth. Un fan stava disturbando durante l'ultimo game del match, quando Opelka ha deciso di rispondergli: "Lo fai di proposito o cosa?! Vai dentro, amico, caz**", ha detto l'americano al tifoso che è stato poi accompagnato fuori. Il giudice di sedia Allensworth non ha però gradito il comportamento del tennista USA e gli ha inflitto un point penalty sul 30-30 che lo ha costretto a fronteggiare una palla break, poi annullata. "Greg Allensworth è il peggior arbitro dell'ATP - ha detto Opelka, furioso, al termine del match -. Stavamo parlando di lui nello spogliatoio, tutti i giocatori, è davvero una coincidenza circa due giorni fa: è il peggiore. Allensworth è davvero pessimo, ha quasi cambiato l'esito di quel game, solo perché non sa davvero cosa sta facendo. Gli ho chiesto di intervenire, ma non è riuscito a darmi una risposta. Non ha detto a quel tizio di stare zitto. Quel tifoso stava disturbando e Allensworth non ha fatto il suo lavoro, quindi ho dovuto dirgli io "vattene da qui". Il tizio era piuttosto maleducato. Il giudice di sedia Ha quasi cambiato l'esito della partita, punto importante, non ha fatto il suo lavoro e poi mi ha penalizzato per questo, quindi ha fatto due cose sbagliate. Spero che l'ATP lo penalizzi, magari lo metta fuori gioco per qualche torneo".