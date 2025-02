Bellucci pazzesco, che balzo in classifica dopo la vittoria con Tsitsipas: ecco la nuova posizione 

Mattia Bellucci continua a sognare. Dopo aver superato Medvedev, l'azzurro stende anche Stefanos Tsitsipas e si regala l'accesso in semifinale all'Atp 500 di Rotterdam, dove affronterà l'australiano Alex De Minaur. Un match senza storia quello andato in scena sul cemento indoor olandese, che ha visto il greco mai capace di entrare in partita e sopraffatto dall'avversario. E' festa tricolore nel torneo dove, fino a poche settimane fa, l'attesa era per il ritorno del campione in carica Jannik Sinner, costretto al forfait per recuperare dalle fatiche degli Australian Open.