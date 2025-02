Venus Williams paparazzata a Roma con un attore italiano: il gossip impazza

Venus Williams e Andrea Preti, weekend romantico a Roma

Venus Williams, sorella di Serena, e Andrea Preti sono stati avvistati per la prima volta insieme a Luglio dello scorso anno durante una vacanza in costiera amalfitana. Le ultime foto li hanno ritratti nella capitale, durante un weekend romantico. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti romantici mentre passeggiavano per le vie di Roma. "C'è una persona in questo momento della mia vita - aveva detto l'attore in un'intervista a Diletta Leotta nelle scorse settimane - ma non mi va di finire in certe dinamiche".