Bellucci-De Minaur diretta semifinale Atp di Rotterdam: segui la partita di oggi 

Mattia Bellucci continua a sognare all'Atp di Rotterdam. Dopo aver battuto nella sorpresa generale Medvedev e Tsitsipas , l'azzurro classe 2001 sfida l'australiano Alex De Minaur con in palio un posto in finale, dove potrebbe poi trovare uno tra Alcaraz e Hurkacz. Segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

15:11

Bellucci, prima semifinale in carriera

Una settimana incredibile per Mattia Bellucci, che oggi giocherà la prima semifinale in carriera in un torneo del circuito maggiore. L'azzurro, balzato fino alla 68ª posizione, insegue il sogno finale che lo porterebbe virtualmente vicino alla top 50 del ranking.

14:58

Tocca a Bellucci! Tra poco in campo contro De Minaur

Si chiude la semifinale del doppio e si libera il campo per la sfida tra Bellucci e De Minaur.

14:48

Bellucci nuova star: la risposta sui soldi guadagnati

14:40

Alcaraz esalta Bellucci: "Non sono sorpreso"

"Credo sia un’ottima cosa per il tennis vedere nuovi volti. Non sono molto sorpreso, credo che in Italia si stia facendo un ottimo lavoro per il tennis". Queste le parole di Alcaraz sul sorprendente percorso di Bellucci in questo torneo.

14:33

Bellucci pazzesco, balzo in classifica: la nuova posizione

14:25

Bellucci-De Minaur, non ci sono precedenti

Questa sarà la prima sfida ufficiale tra Bellucci e De Minaur. L'azzurro è reduce da due vittorie sorprendenti contro Medvedev e Tsitsipas, e tenterà nuovamente il colpaccio contro il numero 8 del ranking.

14:20

Bellucci-De Minaur, come vederla in tv e streaming

Rotterdam, Paesi Bassi