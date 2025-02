Con chi si è allenato Sinner a Montecarlo: spunta la foto con un giovane talento

Jannik Sinner è tornato a Montecarlo per riprendere gli allenamenti in vista di un 2025 lungo e ricco di impegni. Dopo la conquista degli Australian Open, il numero uno ha scelto di saltare l'Atp di Rotterdam e prendersi qualche giorno di riposo in più prima dei prossimi appuntamenti. Dal 17 febbraio, infatti, prenderà il via l'Atp di Doha dove l'altoatesino sarà prima testa di serie, in un tabellone dove sono presenti anche Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Intanto, nel principato, proseguono le sessioni di preparazione in attesa di partire per il Qatar. Al termine della giornata di sabato, è spuntato uno scatto tra Jannik e Nicolai Budkov Kjaer. I due sono scesi in campo al Montecarlo Country Club assieme agli sparring partner Gianluca Mager e Marco Mattia Capitini. Ma chi è nel dettaglio il giovane Budkov Kjaer?