Sinner riparte da Doha: polemiche per i problemi tecnici durante il sorteggio

La stagione di tennis prosegue a Doha, dove si svolgeranno il Wta 1000 e l'Atp 500. Il torneo maschile vede il ritorno di Jannik Sinner, vincitore agli Australian Open ma che ha poi dato forfait per il torneo di Rotterdam. Il numero uno al mondo torna dunque in campo, con il torneo in programma dal 17 al 22 febbraio. C'è grande attesa per il sorteggio maschile con Jannik ovviamente testa di serie numero uno. L'entry list è pazzesca: oltre ad Alcaraz, fresco vincitore a Rotterdam, dovrebbe esserci anche Djokovic. Il serbo sembra aver recuperato dall'infortunio che lo ha costretto al ritiro agli Australian Open. Intanto stanno sorgendo già le prime polemiche, in particolare legate ad alcuni problemi tecnici.