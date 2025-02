Sinner a Montecarlo, più che un’ipotesi: l’indizio arriva dai social del torneo Masters 1000

MONTECARLO (Monaco) - La stagione tennistica è appena iniziata, e il numero uno del mondo Jannik Sinner è pronto a scendere in campo nel torneo di Montecarlo. L’indizio arriva direttamente dal profilo social del Principato di Monaco che anticipa l’arrivo del campione italiano. Il Masters 1000 di Montecarlo andrà in scena dal si giocherà dal 6 al 13 aprile 2025 e aprirà la stagione tennistica sulla terra rossa. Nelle ultime due partecipazioni al torneo del Principato, Jinnik Sinner si è fermato a un passo dalla finale , nel 2023 perdendo in semifinale contro il danese Holger Rune, l’anno successivo contro il greco Stefano Tsitsipas.

Sinner, l’indizio sulla partecipazione al Masters 1000 di Montecarlo

Nelle ultime ore, sui profili social del torneo del Principato è apparsa una foto sorridente di Jannik Sinner, e la didascalia lascia pochi dubbi: “Questo sorriso? È proprio così che ci sentiamo all’idea di accoglierti anche quest’anno in meno di due mesi”. Al momento, dallo staff del numero uno del mondo non arrivano conferme; finora il programma prevede la partecipazione all’Atp 500 di Doha, in programma la prossima setimana, e successivamente volerà negli States per un’esibizione a Las Vegas prima di partecipare ai due Masters 1000 statunitensi di Indian Wells e Miami calendarizzati nel mese di marzo.