Camila Giorgi torna in campo a Buenos Aires, ma in un’altra veste: è subito boom sui social

La nuova vita di Camila Giorgi. L'ex tennista azzurra, che ha raggiunto nell'ottobre del 2018 il suo best ranking di numero 26, ha annunciato nel maggio scorso il ritiro dal tennis dopo le polemiche per "falso ideologico", legato a una falsa certificazione riguardo i vaccini anti-Covid e per la mancata dichiarazione dei redditi da parte della famiglia. La classe '91 marchigiana ha deciso di trasferirsi in Argentina con il suo nuovo fidanzato, Ramiro Marra, famoso attivista politico di Buenos Aires, deputato di La Libertad Avanza. In questi giorni, mentre si sta disputando il torneo Atp 250 nella capitale argentina, Giorgi sta seguendo l'evento da vicinissimo vestendo i panni dell'intervistatrice.