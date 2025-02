Rivoluzione Us Open: nuovo format e il montepremi schizza alle stelle

Gli US Open si preparano ad una grande rivoluzione per l'edizione 2025 . L'organizzazione punta infatti a rilanciare il torneo di doppio misto, che lo scorso anno vide trionfare la coppia tutta italiana formata da Sara Errani e Andrea Vavassori , che si imposero nella finale contro gli americani Taylor Townsend e Donald Young . A partire da quest'anno, il doppio misto si svolgerà nella settimana antecedente al torneo, quella in contemporanea ai tabellone di qualificazione, denominata “ Fan Week ” tutto in due giornate, tra il 19 ed il 20 agosto.

US Open, rivoluzione a partire dal 2025

Grazie ad una riduzione del tabellone, che sarà composto da 16 coppie anziché da 32, il torneo si disputerà in appena due giornate. Una vera e propria rivoluzione nella storia dei tornei dello Slam. "Non potrei essere più emozionato di presentare questa innovazione rivoluzionaria agli US Open Championships del 2025", ha affermato Lew Sherr, direttore esecutivo e CEO della USTA. Gli incontri si disputeranno tutti sui due campi principali, l’Arthur Ashe Stadium e il Louis Armstrong Stadium. Delle 16 coppie partecipanti, otto entreranno grazie al miglior “ranking combinato” in singolare, mentre le altre otto riceveranno una wild card. Cambierà anche il sistema di punteggio degli incontri: dagli ottavi alle semifinali basterà vincere 4 giochi per concludere un set, con eventuale tie-break solo sul 4-4. Per la finale, invece, si tornerà al format abituale. Il montepremi complessivo salirà inoltre a un milione di dollari per la coppia vincitrice (lo scorso anno gli azzurri ne incassarono 200mila).