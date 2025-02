Barazzutti e il caso doping Sinner: "Ho sentito questo...". Poi la previsione

Barazzutti e il caso doping Sinner: "Ho sentito che..."

La chiosa di Barazzutti su Sinner è un mix tra caso doping e duello con Alcaraz: "Continuò a giocare e la cosa non sembrò influenzarlo per nulla. Avrebbe anche potuto smettere di giocare in attesa della sentenza oppure proseguire, e così ha fatto, continuando a vincere. Non è facile, nessuno sa cosa succederà. Alcuni dicono che non succederà nulla, altri che verrà squalificato per uno o due anni. Sinner è il numero 1 al mondo perché ha una testa molto forte. Ha la capacità di mettere da parte qualsiasi potenziale interferenza nella sua carriera e di giocare pensando solo al miglior tennis. Alcaraz sembra giocare un tennis migliore e più bello, ma Sinner fa sembrare tutto facile, anche quando in realtà non lo è. È una persona calma, è empatico e umile. Non vuole essere un personaggio super famoso, gli piacciono la famiglia e gli amici, non cerca la notorietà. Lui è l'anti-diva", ha concluso.