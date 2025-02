Sinner torna in campo a Doha: i possibili avversari e la data del sorteggio

Si avvicina il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, fresco vincitore agli Australian Open del terzo titolo Slam della sua carriera, si prepara a prendere parte all'Atp 500 di Doha, torneo in programma dal 17 al 22 febbraio sul cemento della città qatariota, dopo il trionfo dello scorso 26 gennaio in finale con Alexander Zverev a Melbourne. Il campione azzurro ha già svolto i primi allenamenti a Doha per un entry list che vedrà al via ben 6 Top 10, tra cui Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, e anche Matteo Berrettini, a caccia di riscatto dopo l'eliminazione rimediata al primo turno dell'Atp 500 di Rotterdam. Luca Nardi prenderà invece parte alle qualificazioni.