Errani/Paolini-Jiang/Wu, Wta 1000 Doha: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini e Sara Errani conquistano un posto in finale nel Qatar TotalEnergies Open, il primo Wta 1000 della stagione che si sta disputando sul cemento di Doha. La coppia azzurra, testa di serie numero 3 del tabellone, ha vendicato la sconfitta subita al secondo turno degli Australian Open, battendo le russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva con il punteggio di 4-6 7-6(2) 11-9 dopo un'ora e 44 minuti di gioco. Per le italiane, vincitrici della medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, si tratta della nona finale di coppia in carriera: per il titolo affronteranno Xinyu Jiang e Fang-Hsien Wu, che in semifinale hanno avuto la meglio su Laura Siegemund e Beatriz Haddad Maia.