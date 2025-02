Binaghi duro sul caso Sinner: "Potremmo chiedere il risarcimento dei danni"

Si è conclusa con una squalifica di tre mesi la vicenda legata al caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner . Il numero uno al mondo e la Wada hanno raggiunto un accordo per uno stop che si prolungherà fino al 4 maggio, a pochi giorni dall'inizio degli Internazionali BNL d'Italia , in programma dal 7 al 18 maggio. Potrebbe essere proprio il Masters 1000 di Roma il torneo che segnerà il rientro dell'azzurro, che lo scorso anno non partecipò all'evento di casa a causa di un infortunio. Proprio sulla possibilità di vedere Sinner al Foro Italico e sulla chiusura del caso doping, è intervenuto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), Angelo Binaghi .

Binaghi: "Sinner? Potremmo chiedere un risarcimento"

"I prossimi Internazionali d'Italia a Roma ce li ricorderemo per molto tempo - ha commentato Binaghi -, alla luce dell'esperienza dello scorso anno, questa volta ci sarà il 100% perché Sinner non potrà infortunarsi nelle settimane precedenti come è successo lo scorso anno. Ci stiamo preparando, la prevendita si è improvvisamente impennata in questi giorni, Sinner continuerà a difendere il suo primato in contumacia, perché non potrà essere sul campo nei prossimi tornei ma ha dimostrato che il suo livello è così alto che, fatemi fare una battuta, rinunciare a due o tre master 1000 è il giusto vantaggio al resto del mondo". Sul caso doping, il presidente della FITP ha commentato: "Sinner deve essere tutto sommato contento di questa ingiustizia che è stata perpetrata, ritorna ad essere un giocatore libero, nel pieno della sua forza e delle sue facoltà che puo pensare e concentrarsi a quello che succede dentro il campo. Chiedere i danni? Non ci avevo pensato, adesso ci ragioniamo ma mi sembra difficile, l'importante è che si sia chiusa questa vicenda".