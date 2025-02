Uno Slam anche in Italia? La pazzesca indiscrezione sugli Internazionali di Roma 

Uno Slam in Italia? Adesso sembra più che una semplice suggestione. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, la Federazione Italiana Tennis e Padel avrebbe infatti formalizzato un’offerta da 550 milioni di dollari agli organizzatori del Masters 1000 di Madrid per acquisire la settimana del torneo e allungare così a 14 giorni la durata dell'evento che si disputa annualmente sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma, che potrebbe diventare il quinto Slam dopo Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.