Anna Kalinskaya, sfogo social di lady Sinner: "Ho vissuto tre vite differenti"

Il 2025 doveva essere l’anno della rinascita per Anna Kalinskaya ma per ora non è stato così, anzi. Se il rapporto con Jannik Sinner sembra in ripresa dopo la recente crisi, che tanto ha fatto chiacchierare tifosi e appassionati di gossip, lo stesso non si può dire in campo. Negli ultimi cinque tornei, la tennista russa è uscita al primo turno in quattro occasioni e si è salvata solo con la semifinale ottenuta a Singapore, dove però è stata eliminata dall’americana Ann Li, numero 85. Una crisi vera e propria che, a quanto pare, Anna ha voluto rimarcare nel suo ultimo post Instagram, dove resta molto attiva nonostante tutto. La Kalinskaya ha condiviso un post in cui viene evidenziato lo scorrere del tempo dopo l'era Covid. Al centro due commenti: "Il salto temporale dal 2019 al 2025 sembra innaturale" e "Ho vissuto tre live diverse dal 2019". Un chiaro riferimento al tempo intenso che Anna sta vivendo ormai da anni, tra campo e vita privata. Al centro della scena (e troppo spesso delle malelingue) per qualsiasi dettaglio o gesto, anche quello più insignificante.

La crisi di Anna Kalinskaya

Quest'anno Anna Kalinskaya ha esordito a Brisbane ma è stata sconfitta al primo turno, poi la settimana successiva si è spostata ad Adelaide, dove ha perso subito con la svizzera Bencic, ritirandosi all'inizio del secondo set dopo aver perso nettamente il primo. La fidanzata di Sinner ha in seguito saltato l'Australian Open per un virus, ripresentandosi a fine gennaio a Singapore, dove ha perso in semifinale dall'americana Ann Li (numero 85), ritirandosi nuovamente all'inizio del secondo set dopo aver perso il primo. Dopo una settimana di pausa è scesa in campo a Doha in Qatar, perdendo al primo turno contro la spagnola Bucsa e in seguito è uscita sconfitta al primo turno nel successivo torneo 1000 a Dubai, distrutta 6-1/6-2 in poco più di un'ora dall'ucraina Svitolina. A causa di questi risultati disastrosi, la Kalinskaya – attualmente numero 19 del ranking WTA – crollerà nella prossima classifica mondiale oltre la 30sima posizione.

Anna Kalinskaya e Sinner stanno ancora insieme

Anna Kalinskaya e Jannik Sinner si amano ancora. Dopo un periodo in cui sono apparsi lontani, i due sono tornati ad essere vicini. Ma sempre con discrezione. "Se la relazione col numero uno al mondo mi dà pressione? Per niente. Non credo che ci sia pressione, non cambia nulla", si è limitata a dichiarare lei durante un'intervista a Singapore.