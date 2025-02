Ha dell'incredibile quanto successo nel match tra Stefanos Tsitsipas e Hamad Medjedovic , valevole per il primo turno del torneo Atp 500 di Doha . Nell'ultimo incontro della sera, l'ex numero tre del mondo si è fatto trascinare fino al set decisivo dal suo avversario, classe 2003 attualmente alla posizione numero 73, suo best ranking raggiunto proprio lo scorso lunedì. Dopo una sfida equilibrata e con il servizio a fare da protagonista, ecco la possibile svolta: avanti 5-4 nel terzo parziale, Medjedovic rincorre una pallina, si lancia in spaccata ma sente tirare nella parte alta della gamba destra .

L'incredibile sconfitta di Tsitsipas

Il giovane serbo rientra negli spogliatoi per farsi medicare. Poi, a sorpresa, decide di provare ad arrivare fino alla fine nonostante il forte dolore. Con l'aiuto del fisioterapista, il classe 2003 rientra in campo zoppicando per portare quantomeno a termine l'incontro. Nonostante le condizioni precarie, Medjedovic arriva fino al tiebreak, dove elimina Tsitsipas tra lo stupore dei presenti. Anche per andare a rete e salutare il suo avversario, il vincitore avanza lentamente zoppicando. Un esito incredibile e inaspettato, anche per i due giocatori in campo. Il greco, visibilmente contrariato dalla sua prestazione, ha stretto la mano con freddezza al suo avversario chiaramente sofferente. "Poteva almeno chiedergli come stava", il commento più gettonato sui social. Madjedovic, in effetti, si era quasi scusato con Tsitsipas mentre, con enormi difficoltà, trascinava la sua gamba verso il centro campo dopo la vittoria. Un gesto di affetto da parte del greco sarebbe stato sportivamente doveroso.