Tennis: Darderi perde nuovamente contro Cerundolo

Luciano Darderi ha perso il suo incontro con Francisco Cerundolo. All’azzurro ora non resta che concentrarsi nel tabellone di doppio, in cui in semifinale affronterà insieme a Navone la coppia Melo/Matos.

Darderi ci ha provato, portandosi a casa il primo set al tie-break.

Purtroppo poi per Luciano sono stati fatali un break nel secondo gioco del secondo set e due break consecutivi nel set decisivo.

Da sottolineare il medical timeout per Darderi sotto 5/2 nel terzo set. Ai quarti ci va quindi Cerundolo, che affronterà il francese Alexandre Muller nell’ultimo incontro di giornata.

Il tennista Darderi è stato sconfitto in rimonta dall'argentino Francisco Cerundolo, col punteggio di 6-7 6-3 6-2.

Per Darderi, che al primo turno aveva vinto un set con Dellien e aveva poi approfittato del ritiro per problemi fisici del tennista boliviano, arriva una nuova sconfitta.

In particolare Darderi ha vinto solo 2 delle ultime 17 partite disputate da metà agosto dello scorso anno a oggi.

Darderi ha lottato a lungo, cedendo soltanto al terzo set: 6-7, 6-3, 6-2 il punteggio in 2 ore e 11 minuti di gioco.

Sotto di un break subito in apertura, Darderi non si è scomposto e dopo aver strappato il servizio a Cerundolo nell'ottavo gioco ha chiuso con un tiebreak dominato 7-1.

Dal secondo set in poi, però, è salito il livello di Cerundolo, anche sul piano fisico.

Nel primo set, Darderi ha mostrato grande determinazione, portando il parziale al tiebreak ma ha ceduto con un punteggio di 7-1.

Nel secondo set nonostante la sconfitta iniziale, Darderi ha reagito con maggiore aggressività, conquistando il secondo set con un punteggio di 6-3.

Il terzo set, Cerundolo ha ripreso il controllo, chiudendo il set finale con un netto 6-2 e avanzando ai quarti di finale.

Cerundolo, ha dichiarato: "Nel primo set non mi sentivo al 100% e questo mi ha creato un po’ di frustrazione. Ma dal secondo set ho iniziato a muovermi meglio e a essere più aggressivo”.