Sinner può allenarsi con Cahill e Vagnozzi? La risposta dell'Itia

Ormai è ufficiale, Jannik Sinner si è accordato con la Wada per una sospensione di tre mesi dal circuito Atp e non lo rivedremo in campo fino agli Internazionali d'Italia a maggio. Ma come riuscirà a tenersi in forma, visto che non si può allenare in luoghi affiliati all'Atp e neanche giocare contro altri professionisti? Come riportato da Il Tennis Italiano, la risposta è arrivata direttamente dall'Itia (International Tennis Integrity Agency), che ha spiegato: "Sinner può allenarsi con il proprio staff di supporto, purché non lo faccia in un luogo collegato a un’associazione nazionale, all’ATP, all’ITF, alla WTA, ai Grandi Slam o a un evento coperto dal nostro regolamento". Jannik potrà quindi contare su Simone Vagnozzi e Darren Cahill fin da subito, e non dovrebbe essere difficile trovare strutture private dove poter organizzare una preparazione fisica e sul campo in vista del rientro tra due mesi e mezzo, mentre per tornare ad allenarsi sui campi ufficiali dovrà aspettare il 13 aprile.