Rublev, l’errore sotto rete è imbarazzante a Doha: guarda il VIDEO

DOHA (QATAR) - È Andrey Rublev il primo finalista del 'Qatar Exxon Mobil Open', torneo Atp 500 con 3.035.960 dollari di montepremi complessivo in corso sul duro dell' Al Khalifa Tennis Complex , a Doha. Il tennista russo, testa di serie numero 5 del tabellone e numero 10 del ranking Atp, piega in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime , numero 23 del ranking internazionale, con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-6 (5) . Un risultato importante per il 27enne moscovita, protagonista però di un incredibile errore durante il match che ha fatto il giro del web.

Rublev, che errore a Doha: tifosi increduli

Su un suo turno di servizio, il classe 1997 nativo di Mosca costringe Auger-Aliassime a una disperata difesa, con il canadese che prova a rispondere con due pallonetti disperati: sul primo Rublev va a segno con lo smash, sull’altro invece accade l'incredibile: Rublev manca clamorosamente la pallina che non tocca la racchetta e termina mestamente la sua corsa sul piede di Andrey. Il pubblico è incredulo tanto quanto lo stesso Rublev che si porta le mani al volto, coprendosi gli occhi. Un errore imbarazzante per un giocatore di livello come il russo che, in pieno autocontrollo, cerca di giustificarsi facendo cenno ai riflettori del campo centrale di Doha, rei di avergli impedito di vedere bene la pallina al momento dell’impatto.