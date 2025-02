Una suite personale per Sinner dentro al Foro Italico: l'incredibile idea per Roma

Jannik Sinner farà il suo rientro alle competizioni agli Internazionali BNL d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio a Roma. Dopo i tre mesi di squalifica in seguito all'accordo con la Wada, il numero uno tornerà a giocare nel torneo di casa al Foro Italico, al quale non aveva partecipato nel 2024 a causa del problema all'anca. In occasione del suo arrivo, il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha lanciato una proposta particolare, in modo da permettere al suo numero uno di partecipare nelle condizioni migliori: una suite personalizzata ed esclusiva, posta direttamente sul luogo del torneo.